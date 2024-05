Una acusación de brujería enrareció el ambiente en Colo Colo la semana pasada previo al encuentro ante Deportes Iquique. La esposa de Erick Wiemberg, Rosemarie Eggers, aseguró que hay una persona que busca hacer mal al interior del Cacique.

Aldo Schiappacasse consultó a Jorge Almirón sobré cuál es su opinión acerca del tema y de qué forma lo va a manejar: “¿A qué se refiere?”, respondió el estratega que se comenzaba a enterar de la situación en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El periodista fue más especifico en su consulta. “A las camisetas congeladas y esas cosas”. El DT reaccionó con una risa y pidió saber más detalles. “¿De qué me habla? En serio no sé de qué me habla. Cuénteme un poquito, no sé”.

Schiappacasse le expresó que “las señoras de los jugadores twittearon que hay una suerte de ritual de echiseria”. Almirón nuevamente se mostró incrédulo por la situación: “¿En serio?”

El DT aseguró que en lo futbolístico anduvieron de maravilla: “Ganamos, nos fue bien entonces. Lo que vi el sábado me gustó, no vi ninguna diferencia dentro de la cancha, fue el mejor partido para mí. Me gustó, fuimos muy completos, fuertes”.

“Tal vez no me interesa, por eso no me quiero enterar. No sé qué diferencia puede haber, porque dentro de la cancha lo vi mejor ensamblado”, agregó el entrenador de Colo Colo.

Jorge Almirón no está muy interesado en el tema de la brujería. (Foto: Photosport)

¿Cuándo juega Colo Colo ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

El foco de Jorge Almirón en el Cacique está en el partido ante Cerro Porteño del miércoles 29 de mayo a las 20:30 en el estadio La Nueva Olla de Asunción por la Copa Libertadores.