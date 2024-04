Colo Colo recuperó terreno en el Campeonato Nacional 2024 el sábado pasado, donde los dirigidos por Jorge Almirón -esta vez suspendido- se impusieron con un claro y contundente 4-1 para ponerse a tiro de cañón de los primeros lugares.

Uno que no estuvo ante los ruleteros fue Arturo Vidal, emblema del Cacique que Jorge Almirón prefirió cuidar para que esté en óptimas condiciones para enfrentar a Cerro Porteño este miércoles por Copa Libertadores.

Dante Poli, ex jugador, habló en ESPN y valoró la postura de Vidal: “Lo más importante entendiendo la figura y trascendente que es él desde lo deportivo y psicológico para enfrentar la Copa Libertadores, es que él tiene que ser muy honesto y darse cuenta de cuándo puede jugar y cuándo no”, dijo.

Arturo Vidal jugará contra Cerro Porteño. | Foto: Photosport

“Eso de traspasárselo al entrenador para estar alineados en cómo ir planificando y proyectando el primer semestre sobre todo… su honestidad es fundamental. Él se expone demasiado, cuando no esté bien por no borrarse porque es muy típico que no te quieres borrar en momentos importantes”, complementó.

Poli augura un buen futuro para Vidal y el Cacique, pero con una condición: “Cuando él se saque eso y tenga la madurez de darse cuenta que ‘yo tengo que estar en un porcentaje importante para sacar adelante toda esta responsabilidad que tengo’, le va hacer mucho mejor al equipo y será beneficioso para ellos”, remató.

Lo cierto es que Arturo Vidal jugará este miércoles ante Cerro Porteño, ya que Jorge Almirón confirmó su presencia en la conferencia de prensa previa al partido frente a los paraguayos.

Día y hora para el Colo Colo vs Cerro Porteño

Este miércoles a las 9 de la noche arrancará la acción en el Estadio Monumental, donde los albos recibirán a los paraguayos por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores de América.