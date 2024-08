Universidad de Chile y Colo Colo ya están preparando lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, el cuál será más que importante debido a que ambos equipos pelean palmo a palmo la lucha por el título en esta temporada.

En la previa a este duelo, el ex futbolista y con pasado en ambos clubes, Patricio Yáñez tomó la palabra en el programa ‘Puntapié Inicial’ de Radio Agricultura y se refirió al poco ambiente que siente de Superclásico en nuestro país, en la que extraña declaraciones más picarescas.

“Lo he encontrado fome. Sin las declaraciones de antes, no hablo de la violencia que generan los Superclásicos, pero antes había fuego cruzado. Recuerdo en los años 80 y 90, esto era otra semana con Paredes, con Johnny Herrera y acá han estado bien escondidos”, comenzó señalando Yáñez.

Dando más detalles a lo que es este pensamiento, el ‘Pato’ declara que dentro de su entorno con amigos de la U y Colo Colo no están muy activos con lo que puede ser este partido, remarcando que hay poca expectación a comparación de años anteriores.

La U y Colo Colo se verán las caras este fin de semana | Foto: Photosport

“Ni la gente pregunta por el Superclásico. Tengo amigos que son de la U, que son de Colo Colo y no están ni ahí. Es decir, en términos de lo que generaba como expectación ahora es fome. La gente está en otra, la coyuntura del país está en otro lado y eso es lamentable con la cuestión del temporal que tuvimos. Hay otra onda, hay otra preocupación, nadie me ha hablado en la calle del Superclásico”, apunta.

Finalmente, Yáñez culpabiliza de esta situación a los jugadores de ambos equipos, en la que señala que se esconden ante los micrófonos y no son capaces de poder encender en algo la llama del partido más importante del fútbol chileno tal como lo hacían jugadores como Esteban Paredes y Johnny Herrera.

“Partamos de la base que el jugador no le gusta hablar, es anti pega, en vez de hablar en todos lados que te beneficia, salvo los extranjeros, argentinos sobre todo que hablan en todos lados, o el caso del uruguayo Falcón que nunca deja de hablar y me gustaría que tire un misil, pero no va a pasar. El otro día habló Bolados, que no es ni titular en Colo Colo”, concluyó.