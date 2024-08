Este sábado se disputará la edición 196 del Superclásico del fútbol chileno, entre Universidad de Chile y Colo Colo, en un encuentro válido por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.

Tal como todos los años, un ídolo de la U se atrevió a dar un paso para darle condimento especial al partido ante los Albos, el que se disputará en el Estadio Nacional.

¿El protagonista? El ex portero Johnny Herrera, que no halló nada mejor que disparar sin filtro contra Fernando De Paul, guardameta que vistió la camiseta del Romántico Viajero y en 2023 cruzó la vereda para firmar por el conjunto Popular.

ALEJANDRO CHINO HISIS ARREMETE CONTRA JOHNNY HERRERA

El exfutbolista Alejandro ‘Chino’ Hisis conversó en exclusiva con Bolavip Chile y a través de nuestro sitio salió a responderle con todo al Samurai Azul, el ahora panelista de TNT Sports.

“Yo pienso que eso motiva más en vez de hacerte mal. El jugador se prepara para estar bien y no se prepara para estar mal”, comenzó diciendo el ex Colo Colo.

“Hay que tomarlo de quién viene estas declaraciones. No me extrañan esas declaraciones desatinadas de repente de un ex futbolista y aparte de un ex arquero. En vez de apoyar a su colega lo está matando, entonces hay que tomarlo de quién viene”, manifestó el Chino.

Tras la ausencia de Cortés, De Paul tendrá una gran oportunidad en el arco del Cacique | FOTO: Andres Pina/Photosport

Recordar que el Tuto de Paul será titular ante el Bulla, puesto que deberá reemplazar al castigado Brayan Cortés, quien es el titular indiscutido para el entrenador Jorge Almirón.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre la U y Colo Colo?

El Superclásico 196 está programado para este sábado 10 de agosto, a las 15:00 horas, en el Estadio Nacional. Este partido se jugará solo con presencia de público del equipo local, en este caso la U.