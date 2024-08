Charles Aránguiz ilusiona a la U. de Chile con decir presente en el Superclásico: "Yo me he sentido..."

Universidad de Chile en las últimas horas hizo oficial el gran golpe del mercado, en el que oficializó el retorno de Charles Aránguiz, quien se transformó en el segundo refuerzo de los ‘Azules’ en este mercado.

En esta jornada, el volante nacional fue presentado en sociedad a los medios de comunicación y conversó sobre la posibilidad de poder decir presente en el duelo ante Colo Colo en el Superclásico, en el que dejó la puerta abierta para poder jugar.

“Es un partido importante, diferente, en lo personal me estoy integrando ahora con el grupo en general, teniendo entrenamientos más dinámicos y eso lo tiene que evaluar el técnico”, partió indicando Aránguiz.

Siguiendo en eso, el ‘Príncipe’ ha indicado que ha tenido buenas sensaciones en lo físico y futbolístico, pero que su presencia en este Superclásico estará en las manos de su entrenador, Gustavo Álvarez y su staff físico y médico.

Aránguiz fue presentado en la U | Foto: Photosport

“Tenemos todavía un par de días y seguramente el médico y el preparador físico verán si estoy disponible, yo hasta ahora me he sentido bien, he ganado condición física, esperemos de aquí al sábado ser opción, sino, seguiremos poniendo apunto para estar a disposición al 100%”, explicó.

Finalmente, Aránguiz vuelve a recalcar que se ha sentido de muy buena forma en estos primeros entrenamientos en la Universidad de Chile y que su presencia en el Superclásico ante Colo Colo se definirá en los próximos días.

“Yo estoy bien, no quiero decir que estoy para el jugar el sábado o que estoy para 30 o 40 minutos, tengo que ir día a día, estamos evaluando con el preparador físico, hablando con Gustavo, ellos verán si estoy a disposición, pero de parte mía hay sensaciones muy buenas que el día a día voy mejorando y sintiéndome mejor”, concluyó.