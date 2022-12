En la Universidad de Chile ya comienzan a ilusionarse para lo que será la próxima temporada, en la que hace unos días en el conjunto Universitario oficializaron la llegada de su nuevo entrenador, Mauricio Pellegrino, algo que sin duda ha generado ilusión en los fanáticos del ´Romántico Viajero’, quienes sueñan con volver a luchar por cosas importantes.

Ante el arribo de Pellegrino, el hoy comentarista, Dante Poli tuvo palabras en el programa ‘ESPN F90’ para lo que será la nueva Universidad de Chile 2023, en la que espera muy buenas cosas por los refuerzos que podrían llegar más los jugadores importantes que quedaron de la temporada pasada.

“Cambia el escenario, más allá que tienen que llegar los refuerzos, más los extranjeros que tenían cierto nivel, algunos titulares en Argentina hasta hace muy poco, más los jugadores de proyección que son seleccionables permanentemente y que tienen un futuro increíble como Lucas Asaddi y Darío Osorio”, partió señalando Poli.

Profundizando en su pensamiento, el ex futbolista no tuvo dudas en señalar que la U tras la llegada de Mauricio Pellegrino, debe volver a tener como uno de sus objetivos el poder salir campeón del torneo nacional, siempre y cuando le cumplan con los refuerzos a su nuevo DT.

Poli le pone fichas a Pellegrino | Foto: Getty Images

“Con un técnico de ese nivel y categoría, se vuelve a convertir para mí, en un objetivo salir campeón, no competencia internacional. Por lo que van a terminar contratando por las exigencias de Pellegrino, van a llegar”, declaró.

Finalmente, Poli indica que en la primera temporada de Pellegrino la U no puede proyectarse como su mayor logro el volver solamente a la Copa Sudamericana, ya que esto no va de la mano con el currículum de su nuevo DT, ni con la historia de los ‘Azules’.

“¿Me vas a decir que un séptimo lugar para ir a la Copa Sudamericana es bueno para lo que se está armando? No, eso no. Si Pellegrino viene a buscar clasificar séptimo a una Sudamericana, me parece que no es coherente con lo que es su carrera. Incrustarle 3-4 jugadores a la base del año pasado, me parece que le puede dar un salto real con Pellegrino”, cerró.