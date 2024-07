Técnico del equipo de proyección de la U aclara el futuro de Ignacio Vásquez: "No espero que..."

Este sábado, Universidad de Chile derrotó por un gol a cero a Colo Colo en el Superclásico del Campeonato de Proyección en duelo que se llevó a cabo, en la cancha 2 del Estadio Monumental.

Pese al triunfo, en los azules hubo una gran ausencia. Se trata la de Ignacio Vásquez, el talentoso jugador que está considerado por el entrenador Gustavo Álvarez en el primer equipo de la U.

Y fue el entrenador de la categoría, Adrián Rojas, quien tras la victoria, tuvo palabras para esta situación que está viviendo el joven valor oriundo de la comuna de San Bernardo.

El ex central azul dijo que lo que está viviendo Vásquez es precisamente lo que ellos aspiran en el trabajo del fútbol formativo. “Lo que nosotros estamos trabajando y proyectando es precisamente eso, que los jugadores que salen de nuestra cantera que vayan al primer equipo y ya no vuelvan”, afirmó Rojas.

DT de la U y el futuro de Nacho Vásquez

Aclaratoria fue la postura del estratega cuando tuvo una firme palabra en relación al extremo zurdo de los azules y manifestó que no espera contar con el novel futbolista. “Yo por lo menos, no espero que vuelva el Nacho Vásquez”, dijo tajantemente.

En la misma situación, está el volante uruguayo Marco Oroná, quien tampoco fue considerado para este compromiso ante el Cacique. El técnico de la U sentenció que ya no cuentan con estos jugadores.

“Contamos poco con ellos y ya como que no los consideramos. Si por alguna situación contamos con ellos, bienvenido sea, pero felices por el rendimiento que están teniendo y la alternancia en el primer equipo, eso nos ayuda y favorece, además de estar cumpliendo un sueño”, cerró Adrián Rojas.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este domingo 28 de julio a las 17:30 horas, Universidad de Chile volverá a competir en el Campeonato Nacional de Primera División. Enfrentará a Audax Italiano en el Estadio La Portada de La Serena.