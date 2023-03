Esteban Paredes y el clima hostil que le espera a Matías Zaldivia en el Monumental: "No me gustaría estar en sus zapatos"

Esteban Paredes se encuentra entrenando con el plantel de Colo Colo para preparar su despedida del fútbol profesional, la cual tendrá lugar el sábado 25 de marzo con un partido entre amigos de paredes y un Colo Colo vs. Colón de Santa Fe como plato de fondo.

La atípica semana de Visogol entrenando con el plantel del Cacique sin ser parte del equipo la definió como “Difícil, venía nervioso como primer día de clases. Uno trata de no molestar en nada porque yo no pertenezco al plantel, pero agradecido de todos por el respeto hacia mí y lo valoro bastante”.

Ex capitán de los albos fue consultado por cómo recibirá el Estadio Monumental a Matías Zaldivia y Paredes no le hizo el quite: “No quiero estar en los zapatos de él para ese día la verdad. Más allá de Zaldivia, Colo Colo tiene que preocuparse de sí mismo, del plantel de la U, no de un solo jugador”.

Paredes se aburrió de marcarle a la U. | Foto: Agencia UNO

“Creo que hoy día la U no tiene individualidades que te puedan ganar un partido con una pura persona, es un conjunto que viene de menos a más que está buscando un orden, un funcionamiento que le de ese a ese grupo de jugadores las armas para llegar al gol”, complementó.

En esa línea, aporta diciendo que “No tanto así Colo Colo, que tiene individualidades que marcan diferencias como en el caso de Castillo, de Bolados, dos jugadores que son desequilibrantes por los costados y creo que eso puede marcar el partido”.

ver también Palma desafía a defensa alba con cracks azules en el Superclásico

Esta vez, Esteban Paredes no podrá vestirse de corto y salir a jugar un partido que siempre le acomodó y en donde registró pocas derrotas frente al archirrival y ninguna cuando jugó en el Estadio Monumental.