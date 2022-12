Marcelo Díaz ha sido una de las 'vedette' del Mercado de Pases del fútbol chileno, situación que tiene a un histórico de Audax Italiano ilusionado con que el ex jugador azul pueda llegar a La Florida para el 2023.

Histórico DT del fútbol chileno se ilusiona con Marcelo Díaz como refuerzo tano: "Me encantaría que llegue a Audax Italiano"

Marcelo Díaz aún no puede sellar su arribo a Universidad de Chile y, mientras eso no suceda, hay otros clubes que han mostrado interés en quedarse con los servicios del ex seleccionado nacional y jugador de Racing Club de Avellaneda, entre otros.

Audax Italiano es uno de los equipos que se derrite por poder contar con la experiencia de Carepato en el mediocampo itálico para la temporada 2023 donde pretenden ir con todo y clasificar a una copa internacional para el 2024.

En esa línea, un histórico ex entrenador de los itálicos, Raúl Toro, confesó con Bolavip Chile que se derrite por ver al ex Universidad de Chile con la camiseta de Audax Italiano y romperla en el sintético de La Florida.

Díaz está sin club y aún no puede arreglar con la U. | Foto: Agencia UNO

“Marcelo Díaz para mí siempre ha sido un muy bien jugador. Ahora, hace un año o año y medio que no lo veo jugar, no sé cómo estará ahora. Si me hablas del Marcelo Díaz de la Generación Dorada y Racing es otra cosa”, dijo.

Eso sí, Toro reconoce que el último tiempo de Díaz le generan dudas: “Son los últimos años los que me dejan una duda. Me encantaría que un jugador de la estirpe y de su categoría llegase a Audax Italiano. Les haría bien a los jugadores jóvenes del equipo también”.

El DT cree que la experiencia es vital en un equipo: “Siempre cuando uno confecciona un equipo, hay experimentados pero buenas personas, no cabrones. En Audax estaba el Nico Peric, Juan González, Carlos Garridos -entre otros- y el resto eran puros jóvenes”.

En el cierre, remató todo diciendo que Marcelo Díaz “Futbolísticamente hablando, siempre fue un muy buen jugador”, quedando ilusionado con que el futbolista puede calzarse la camiseta verde de los tanos el próximo año.