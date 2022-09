Universidad de Chile se prepara para lo que será una nueva edición del Clásico Universitario, en donde los Azules recibirán en el Estadio Santa Laura a la Universidad Católica por los cuartos de final de ida en la Copa Chile, en donde los adiestrados por Sebastián Miranda buscarán dar el primer golpe de la serie ante los ‘Cruzados’.

En la previa a este encuentro, Bolavip Chile conversó en exclusiva con Sandrino Castec, ex jugador e ídolo del Romántico Viajero, quien tuvo palabras para lo que será este nuevo enfrentamiento ante los de la precordillera, en donde señaló que la U no se debe guardar nada y debe salir a jugar con lo mejor que tenga.

“Yo creo que la U tiene que jugar con lo mejor que tiene, yo creo que es una lógica. Miranda los conoce, ya lleva un tiempo en la U y va tener la opción de poder demostrar que está capacitado para dirigir a este equipo que ha tenido tantos problemas, entonces tampoco es que hay mucho para echar una mano, es la complicación que tiene”, partió señalando Castec.

Pensando en lo que es la recta final del Campeonato Nacional, el referente Azul le brindó todo el respaldo al interinato de Seba Miranda, expresando que de ganar el partido ante Audax Italiano, la U tendría un gran respiro con la parte baja de la tabla y con el hoy DT de los Azules, el equipo podría tener una liberación positiva.

“Pasando otra fase de estas cinco finales, yo creo que la U ya queda con menos posibilidades de ir al descenso y viene un replanteamiento nuevo. Ahora no sé los rumores que saldrán, si Miranda no quiso agarrar a la U o tenía que salir, pero yo siempre he dicho, los técnicos chilenos son interesantes”, explicó a Bolavip.

Finalmente, Castec guardó toda su artillería pesada y le cayó con todo al delantero y capitán de los Azules, Ronnie Fernández, todo esto por las constantes polémicas en las cuales se ha visto involucrado el jugador y por su bajo rendimiento dentro de la cancha, por lo que considera que su capitanía dentro del equipo es algo poco serio.

“Creo que Ronnie Fernández es un jugador complicado, un jugador de camarín complicado entonces ha tenido varios problemas con algunos jugadores y con el mismo técnico. No voy a estar de acuerdo con un jugador que no es del nivel que se espera, que sea el capitán, es lo que menos debe ser, yo creo que ahí tiene que ser el mejor jugador o alguien de la cantera como Campos. Ronnie es un tipo complicado y no ha andado, también pensemos que viene de un equipo que viene de descender. El club puso fichas en él y no ha resultado, él mismo es quien se mete en este tipo de problemas”, cerró.