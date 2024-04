Campeón de la Recopa con Colo Colo destroza a Arturo Vidal: "Eso no es de un líder positivo"

El pasado martes Colo Colo no pudo con Alianza Lima en Copa Libertadores y solo sacó un empate 0-0 por la tercera fecha del Grupo A. Terminado el partido en el Estadio Monumental, al gran figura de los albos, Arturo Vidal, dio unas polémicas declaraciones en contra del juego del elenco peruano.

“Nunca fueron rival para nosotros“, disparó el King tras la amarga igualdad. Pero sus dichos causaron rechazo en el medio y también en el entorno del cuadro popular.

Uno que salió al cruce es el exfutbolista Gustavo De Luca, quien en diálogo con BOLAVIP criticó al volante de 36 años.

“Criticando la manera de jugar del rival… Yo creo que no se tendría que meter en esas cosas. Se tendría que preocupar del rendimiento de Colo Colo, que no es el mejor en torneos internacionales ni en el torneo local. Menos mal se le ganó a Católica, o sino ya estaría tirado totalmente en el torneo local”, comenzó diciendo.

“Se tendría que preocupar más de lo que hace Colo Colo que lo que hace el rival, por ejemplo“, agregó.

Arturo Vidal terminó muy molesto tras el empate de Colo Colo vs Alianza Lima. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Liderazgo negativo de Arturo Vidal?

Pero eso no fue todo, ya que el argentino también cuestionó el liderazgo de Vidal en el actual plantel del Cacique.

“Ya agarra una cosa que tiene que quedar adentro del plantel y no salir para afuera. Lamentablemente él con la condición de líder que tiene, la tira para afuera. Pero eso no es de un líder positivo“, señaló.

“Tiene que manejarlo adentro del plantel, con la experiencia que tiene y no largar estas cosas para afuera, que son excusas. Colo Colo no puede tener las excusas con el plantel que tiene. No puede tener estas excusas de cómo jugó el rival. Porque el equipo viene a buscar su negocio y lo consiguieron”, concluyó el campeón de la Recopa Sudamericana en 1992.

La suspensión del King

Ante Alianza Lima el bicampeón de América recibió la tercera tarjeta amarilla en lo que va de la Copa Libertadores y quedó suspendido para el próximo partido, que será el jueves 9 de mayo ante Fluminense en el Monumental. Misma suerte corrió Leonardo Gil, que también se perderá el choque con el campeón defensor del máximo torneo continental.