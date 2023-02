Universidad de Chile tuvo su vuelta al triunfo dentro del Campeonato Nacional, en el que los 'Azules' pudieron imponerse por 2-1 ante Magallanes gracias a al doblete de Cristian Palacios en el Estadio La Portada de La Serena.

Ante lo que dejó este enfrentamiento, el ex jugador del ‘Romántico Viajero’, Jean Beausejour tomó la palabra en Radio ADN para analizar la victoria de los adiestrados por Mauricio Pellegrino, en donde dejó las alarmas encendidas en la U a pesar de la victoria.

“Los 70 buenos minutos de buen funcionamiento en la U le terminaron dando el rédito de esos dos goles. Después hay que analizar exhaustivamente los últimos 25 minutos, por primera vez vimos a los centrales de la U no tan sólidos como lo han mostrado en partidos anteriores”, comenzó desglosando Beausejour.

Uno de los episodios que empañó el triunfo de la U, fue la expulsión del joven volante, Jeisson Fuentealba, en la que el ‘Bicampeón de América’ salió en defensa del jugador ‘Azul’, indicando que la expulsión fue exagerada.

Fuentealba y su primera titularidad con la U | Foto: Imago Images

“La verdad, siento que acá el árbitro quiere ejercer jerarquía contra un juvenil, esa es la verdad. No tiene que ver con la camiseta, no es una cosa que yo vea como un ex jugador que me gusta, a los juveniles se les enseña de otra manera”, declaró en ADN.

Finalmente, Beausejour explicó que la decisión del árbitro en expulsar a Fuentealba no fue lo correcta, en la que apunta a que el juez a raíz de esta acción quiso imponer sus términos dentro del partido, haciéndolo de una mala forma.

“No fue deliberada (su acción), yo entiendo que se puso deliberadamente en frente de la pelota, acá no tuvo relación. Acá el árbitro quiso poner una jerarquía mal entendida”, cerró.