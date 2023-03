El Superclásico mayor del fútbol chileno está a la vuelta de la esquina y Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras mañana para ver quién se queda con el compromiso más importante del balompié nacional.

Los azules llegan confiados en que al fin podrán romper la racha de casi 22 años sin poder ganar en Pedreros, mientras que los albos buscarán estirar esa hegemonía y la de no caer en ningún Superclásico en los últimos 10 años.

La previa ha estado marcada por las declaraciones cruzadas de ex jugadores e históricos más que de los mismos jugadores, en donde Diego Rivarola hizo una durísima acusación en el programa F90 de ESPN.

La U sufre con expulsiones en Macul. | Foto: Agencia UNO

En medio del debate por la cantidad de expulsiones que sufre la U cuando va a jugar a Macul, Rivarola expresó que “Los últimos 20, 30 y 40 años. Yo siempre he sentido que el arbitraje tiene mano muy blanda en el Estadio Monumental”.

“El árbitro no puede tener esa presión, si no es local. El jugador te creo, pero el árbitro no, es la pura verdad”, dijo sobre los colegiados que saltan a la cancha del Monumental a impartir justicia.

“No digo que perjudique, pero tiene mano más blandita con la U, es lo que yo sentí cuando me tocó jugar. Ha habido expulsiones o situaciones en donde los jugadores no tienen la capacidad, experiencia para solventar el momento, no estoy tapando eso, digo lo que siento y lo que a mí me pareció cuando jugué”, aclaró.