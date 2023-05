El partido entre Colo Colo y Audax Italiano tuvo un polémico final, en donde el juez del compromiso desestimó un posible penal a favor del cuadro itálico cuando prácticamente ya no quedaba más tiempo por jugar.

“La verdad no vi la jugada, no voy a mentir. Todavía no miro los videos, en ese momento estando en la banca no me queda una claridad de que fue penal”, dijo Roberto Cereceda a TNT Sports una vez terminado el compromiso.

El cuadro audino reclamó con furia una supuesta mano de Agustín Bouzat en el minuto 97 que bien podría haber significado penal y, si no, córner a favor del cuadro de La Florida, pero el referí no cobró ni una ni la otra y dio por terminado el partido.

Polémico final en el Monumental por penal no cobrado a Audax. | Foto: Photosport

“Como jugadores, nos molesta el criterio que se puede tomar con una jugada, sea o no. Por qué se revisa una y otra no, por último, para quedar con esa tranquilidad y sentir un poco de justicia. No sé si fue o no”, complementó.

El ex jugador de la Selección Chilena se mostró sorprendido por el actuar de José Cabero: “Pasó algo demasiado llamativo que terminó en córner, no se jugó y no sé por qué tampoco cobró eso, fue medio extraño, medio raro”.

De igual manera, Cereceda no cree en las teorías que se perjudican a los equipos que no son grandes: “Hay ocasiones en que ellos también salen perjudicados, pero voy al tema del criterio que dentro del campo uno quiere buscar un poco más de justicia”, cerró.