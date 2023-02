Esteban Paredes, el último ídolo de Colo Colo, está a semanas de colgar los botines ya que el diario La Tercera publicó este martes los detalles de la despedida del ex capitán albo a realizarse en el Estadio Monumental, la que será el sábado 25 de marzo a las 18:00 horas.

Esta programación fue confirmada por el propio equipo invitado Colón de Santa Fe, club argentino que será un rival de peso para el primer equipo de Colo Colo que se alista para la Copa Libertadores. Además, el propio Esteban Paredes arrancará el amistoso jugando para el Cacique.

"En el marco de la despedida de Esteban Paredes, último gran ídolo de Colo-Colo, nuestra institución ha sido invitada a participar en un partido amistoso internacional ante el equipo chileno", escribió en Twitter el conjunto rojinegro, junto con la confirmación de la fecha y el horario.

De inmediato los hinchas albos clamaron en la publicación por la presencia del grupo de cumbia de Santa Fe Los Palmeras, quienes estuvieron en la icónica presentación de la final de la Copa Sudamericana 2019 en Asunción. En aquella previa del partido hicieron corear a toda la hinchada de Colón la canción "Soy Sabalero", característica del grupo musical.

"No olviden traer a los Los Palmeras" o "Traigan a Los Palmeras o si no no vengan" son algunos de los comentarios de seguidores de Colo Colo en el post de Colón de Santa Fe, buscando que repliquen en el Monumental la gran actuación que tuvieron en 2019 en La Nueva Olla de Paraguay.