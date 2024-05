En Cobreloa se han vivido horas de alto impacto y todo esto tras lo que fue la salida del entrenador, Emiliano Astorga, quien dejó el club debido a los malos resultados que estaba obteniendo el equipo dentro del Campeonato Nacional.

Tras la salida del estratega nacional, en el conjunto ‘Loíno’ rápidamente ya se han puesto a trabajar para poder encontrar a su nuevo entrenador, en la que un sorpresivo nombre es el que ha aparecido como opción: Juvenal Olmos.

Tras esta alternativa, el ex DT de la Selección Chilena tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a la posibilidad de aquello, en la que fue muy claro con su respuesta.

“Lo que haría si es conversar (con Cobreloa). Me gusta conversar con le gente de fútbol. Conversaría para aprender porque los técnicos nunca dejan de aprender”, partió señalando Olmos.

Olmos es uno de los candidatos en Cobreloa | Foto: Photosport

Si bien el hoy panelista no se casó con una respuesta concreta, si dejó la puerta abierta para poder volver a dirigir en un momento, ya que considera es una sensación indescriptible la que siente al volver a tomar la pizarra de entrenador.

“Me gusta dirigir, me gusta esa sensación, es una sensación que no se pierde nunca para los que hemos estado en esa posición, quedemos enviciados de esto, pero eso no significa que me está postulando”, declaró.

Finalmente, Olmos tuvo palabras para lo que ha sido este tormentoso momento que vive hoy en día Cobreloa, en el que no desconoce de la gran historia que tiene dentro del fútbol chileno, pero que ha tenido un importante problema para consolidarse de buena forma en la división de honor-

“Teniendo en cuenta toda la historia que tiene, le ha costado un mundo estructurar de manera sostenida un proyecto que le permita estar bien en primera división nuevamente”, cerró.