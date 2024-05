La Copa América está a la vuelta de la esquina, por lo que el entrenador argentino Ricardo Gareca ya comienza a planificar lo que será la participación de laSelección Chilena en el principal torneo internacional oficial de América del Sur.

Recordar que “El Tigre” ya reservó a 55 jugadores nacionales, de los cuales tenía que elegir a 23 futbolistas que viajarían a Estados Unidos a representar a nuestro país, pero esto sufrió un cambio de último minuto.

LA LISTA DE CONVOCADOS PASARÍA DE 23 A 26 JUGADORES

La Conmebol habría decidido ampliar la lista de convocados a 26 jugadores para la Copa América a disputarse en junio, así lo informó el medio Doble Amarilla. Dicha decisión la habría tomado la Confederación Sudamericana en el marco del Congreso de la FIFA celebrado en Bangkok, Tailandia.

Esta es una muy buena noticia para La Roja y para Gareca, pues ahora el ex seleccionador de Perú tendrá tres jugadores nacionales más para sumar a su lista definitiva.

Gareca deberá elegir a tres jugadores más para la Copa América 2024 | FOTO: Manu Blondeau/AOP/SIPA/PHOTOSPORT

No obstante este no sería el único cambio, pues también se determinó que cada selección puede entregar su nómina final el sábado 15 de junio y no el 12 de junio como estaba previsto antes.

¿CUÁL Y CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO PARTIDO DE LA ROJA?

El próximo partido de la Selección Chilena será ante Paraguay el 11 de junio. Este amistoso se jugará desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.