Luego de ser consultado por su futuro, no escondió su gusto por Estados Unidos. En tal país jugará la Copa América con Chile.

Claudio Bravo no descarta continuar su carrera en este país tras la Copa América con La Roja: "Me gusta el lugar"

Claudio Bravo juega al misterio con su futuro. El portero no tiene club, lo que poco le importa antes de disputar la Copa América 2024 con La Roja. Disfruta el momento y pese a que no descarta retirarse, tampoco ve con malos ojos continuar su carrera en una liga en particular.

¿De cuál se trata? De la MLS. Consultado sobre la posibilidad de mantenerse en Estados Unidos tras la disputa del certamen internacional, no titubeó: le agrada la idea. Así lo manifestó en conferencia de prensa, aunque intentó no meterse de lleno en los rumores sobre su próximo destino.

“Lógicamente me gusta la infraestructura, me gusta el lugar, verlos a ustedes también cubrir otra edición de Copa América. Esperemos que también pueda seguir siendo lo siguiente, que es el Mundial. Es sumamente importante para todos nosotros”, indicó sobre el país.

Cabe destacar que Claudio Bravo terminó contrato con Real Betis y no ha entregado pistas sobre su futuro. Es más, hace un par de semanas manifestó que podría colgar los botines. “Siendo sincero, es una opción parar tras la Copa América. Si no encuentro algo, no pasa nada”, había indicado en conferencia.

Claudio Bravo mantiene tranquilidad sobre su futuro. Está enfocado en La Roja.

Claudio Bravo analizó el debut

Por otra parte, el capitán de La Roja analizó el primer duelo que tendrá el combinado chileno en la Copa América. El histórico portero aseguró que Perú no será un contrincante fácil, pero confía en las capacidades del grupo liderado por Ricardo Gareca.

“Los partidos con Perú siempre son difíciles. Nosotros sabemos lo que juegan ellos, y ellos también saben cómo jugamos nosotros, pero sabemos también que dependemos de nosotros y de hacer lo que hemos trabajado”, sentenció el portero chileno.

Cuándo juega La Roja

El siguiente partido de la Selección Chilena será contra Perú el viernes 21 de junio. Se disputará desde las 20:00 horas en el AT&T Stadium.