Juan Cristóbal Guarello evaluó con notas a los jugadores de la Selección Chilena que compitieron en la derrota 1-0 ante Argentina por la Copa América. El comunicador estuvo generoso en esta jornada y se dispuso a no evaluar a nadie con nota roja, aunque dejó claro que hubo algunos 4,0 regalados.

El Premio Nacional de Periodismo (2011) partió con Claudio Bravo, a quien evaluó con un 6,7, la nota más alta en la Roja: “Dudó en alguna salida. Era un 7 si terminaba 0-0″, expresó en su programa la Hora de King Kong.

Luego continuó con Mauricio Isla que recibió un 5,0: “Le ganaron la espalda un par de veces, también llegó”. A los centrales, Igor Lichnovsky y Paulo Díaz los calificó con 5,8. “Aguerrido, luchador, jugó bien”, expresó sobre el hombre del América. Luego ponderó al zaguero de River Plate: “Buen trabajo, luchador, peleó bien”.

Para finalizar la línea defensiva, evaluó a Gabriel Suazo, quien obtuvo la calificación más baja en su zona: “Le ganaron la espalda, la sufrió, 4,9”.

Guarello continuó con Erick Pulgar y aclaró que la nota es por esfuerzo: “Pulgar es como el porro. Venga para acá. Yo sé que se esforzó, le voy a regalar el 4,0”. Luego pasó a uno de los mateos del equipo: “Excelente (Rodrigo) Echeverría, excelente, 6,3”.

El segundo que pasó raspando con nota azul fue Darío Osorio: “70 minutos malos, 10 minutos buenos, otro 4.0. Hoy día ando generoso no quiero reprobar a nadie”. Justo tras decir esto venía Sánchez: “No Alexis…Oiga usted dijo que no iba a reprobar a nadie. Ya Alexis te voy a regalar el 4.0”.

El comunicador continuó con Víctor Dávila: “Premio al esfuerzo, buen compañero. 5.2” y en la evaluación finalizó con Eduardo Vargas que también se salvó del rojo por poco: “Corrió, corrió, corrió, no le pegó nunca al arco, le vamos a poner un 4,2”.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JUNE 25: Alexis Sanchez of Chile walks out the pitch during the CONMEBOL Copa America 2024 match between Chile and Argentina at MetLife Stadium on June 25, 2024 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Tim Nwachukwu/Getty Images)

Las notas de Juan Cristóbal Guarello a Bolados, Núñez y Gareca

Por el tiempo que jugaron King Kong no calificó a Ben Brereton y Nicolás Fernández. Sí lo hizo con Marcos Bolados: “Otro premio al esfuerzo, pero también premio al gil, no te quedes tirado en el suelo, porque no te lo van a cobrar, 4,8”.

Luego continuó con Marcelino Núñez: “Entró en una disposición. Núñez usted ha mejorado después de la prueba anterior. Le vamos a dar el 5.0 porque jugó muy poquito”.

Además, le puso nota al entrenador Ricardo Gareca, a quien calificó con un 4,5. Gareca. Por último, aprobó el carácter del equipo: “En materia esfuerzo, ordenamiento, tesón, garra, Chile aprobado. Sin embargo, no quedó conforme con el ataque “En materia ofensiva, tres llegadas, 3,6. Ofensivamente por las tres llegadas, 3,6”.