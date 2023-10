La Selección Chilena sub 23 está próxima a disputar lo que será el encuentro clave en esta jornada por el grupo A de los Juegos Panamericanos ante Uruguay en el Estadio Elías Figueroa, en el que ‘La Roja’ buscará sellar su clasificación en esta jornada con una victoria.

Palpitando lo que puede ser este duelo, el ex jugador Jean Beausejour tomó la palabra en Radio ADN para analizar el partido ante los uruguayos, en la que es muy claro indicando que se subirá el listón de rendimiento a comparación del duelo con México.

“La Selección va subiendo de prueba con como van pasando los partidos, este debe ser el partido más complejo del grupo, el otro día contra México mereció un poco más del 1-0”, comenzó señalando Beausejour.

Ahondando en eso, el ‘Bose’ a pesar de los resultados que se den, considera positivo que las futuras estrellas de nuestro país se encuentren disputando este tipo de competencias, los cuáles le dejan grandes enseñanzas para el futuro.

La Roja quiere ganar en esta jornada ante Uruguay | Foto: Instagram

“Este tipo de experiencias me gustan, más allá de que no son partidos de Eliminatorias, hay mucho más foco en otros deportes, pero el jugar para estos jóvenes muchos partidos de Selección en este ambiente de cierta presión, me parece que es muy beneficioso”.

“Mientras más partidos tengan, después se le hace más cotidiano jugar por la Selección Adulta y eso finalmente es una ganancia para todos”, explicó.

Finalmente, Beausejour se toma de su pensamiento y explica que el recambio que se ha ido instaurando en el último tiempo dentro de la Selección Chilena no ha poseído de grandes eventos como los que tienen los jugadores de esta sub 23.

“Yo creo que el gran déficit de estos últimos años, ha sido que los jóvenes que después son habitué en la Selección mayor, han tenido muy pocos partidos tipo A antes de llegar y eso a veces te pasa la cuenta. Me parece positivo que se juegue a este nivel, la Selección hizo un buen partido ante México y con buenos valores, ojalá que se pueda ratificar”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en los Juegos Panamericanos?

La Selección Chilena Sub 23 jugará en esta jornada un nuevo compromiso, cuando desde las 18:00 horas enfrente a Uruguay en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.