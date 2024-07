Si bien la participación de la Selección Chilena en la Copa América 2024 no fue muy positiva debido al rendimiento que mostró el equipo comandado por Ricardo Gareca, en la que no sumó triunfos y no anotó goles, mostrando preocupación para lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas .

Sobre la participación de Chile en dicho torneo, el portero y capitán de ‘La Roja’, Claudio Bravo en conversación con Marcelo Ramírez en su programa ‘El Legado’ se refirió a lo que fue la gran polémica con los arbitrajes dentro de este torneo, en la que mostró toda su furia por aquello.

“Un agridulce, hay cosas que al final no están dentro de nuestras manos para poder pelear, hay cosas con las que no puedes competir, ya en el primer partido ves cosas raras (ante Perú). Hay cobros, situaciones dentro del juego que cuando te toca estar adentro compitiendo, te dan ganas de agarrar al árbitro del cuello, sabiendo la tecnología que existe hoy en día en el fútbol”.

“El segundo partido es exactamente igual. Ves cosas que no pasan habitualmente y el último partido que me tocó vivirlo de afuera, que estaba más pendiente de más detalles, porque cuando estás afuera ves más cosas, y dices: ‘hay cosas que no puedes competir'”, declaró.

Siguiendo en esa línea, el ‘Bicampeón de América’ llegó a lo que fue el tercer partido ante Canadá, en la que expresó un palpito muy extraño que sintió “en el último partido me dio la sensación que, si no era la expulsión, o si nosotros nos poníamos en ventaja, cobraban un penal luego. Me da esa sensación”.

Roldán y la polémica en el duelo ante Chile | Foto: Getty Images

El polémico arbitraje de Roldán ante Canadá

Finalmente, Bravo habló de lo que fue el tremendo papelón que se vivió en el duelo ante Canadá, en la que el juez colombiano, Wilmar Roldán no expulsó a un jugador canadiense tras una evidente agresión a Rodrigo Echeverría y luego, le mostró la roja a Gabriel Suazo por una polémica doble amarilla.

“Cuando el árbitro a ti te permite que le digas 1.200 a la cara y de esas 1.100 son insultos y él no te dice nada, tú dices: ‘mierda, este me está cagando’, me está permitiendo que yo le diga mil cosas a la cara y no me dice nada. Que no me sancione, no lo ponga en el acta, es obvio”

“Esas situaciones son raras. Vamos a la acción donde existe el manotazo, que es una acción que lo vio todo el mundo en televisión al momento, cómo no lo van a ver la gente que trabaja para eso con todas las cámaras y tecnología que hay”, finalizó.