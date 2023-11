La Selección Chilena cerró el 2023 de la peor manera, cayendo ante Ecuador en la altura de Quito y sumando solo un punto en la última fecha doble de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

La escuadra dirigida por Nicolás Córdova mejoró un poco la cara respecto a lo hecho con Eduardo Berizzo el jueves pasado frente a los guaraníes, pero no fue suficiente para rescatar una unidad desde la difícil altura de la capital ecuatoriana.

Una vez finalizado el compromiso, llegaron los análisis por parte del técnico, jugadores, ex jugadores y gente del medio. En esa línea, el histórico del fútbol chileno y el Ballet Azul, Francisco Las Heras, reventó al mediocampo chileno.

Uno por uno enumeró a los 4 peores del compromiso en diálogo con Bolavip Chile: “Pulgar desaparecido todo el partido, Núñez intrascendente, el otro muchacho que jugó en el medio, Loyola, fue un invento de Córdova ponerlo ahí y finalmente Echeverría, que más que mediocampista jugó de puntero izquierdo”.

El ex jugador nacional asegura que el partido entre Chile y Ecuador no le generaba mayor expectativa en la previa: “Creo que me sorprendió, yo pensé después del 1-0 ya da lo mismo el resultado, porque no tenía mucha expectativa”.

En el cierre, repasa al DT y ve una luz de esperanza con prometedor jugador, asegurando que “Esperó a que terminara el partido para hacer los cambios y fue cuando Chile se vio mejor, no entendí por qué no arriesgó antes. Los minutos que entró Osorio creó problemas en la defensa de Ecuador con su velocidad”.

Lo que viene para La Roja

La Roja no se volverá a juntar hasta marzo de 2024, en donde el combinado nacional afrontará dos amistosos en el viejo continente ante rivales aún por definir, según confirmó el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

Chile fuera del Mundial, por ahora

Chile quedó en el octavo puesto de la clasificación hacia el Mundial de Norteamérica 2026 con 5 puntos, los mismos que Paraguay que está en el séptimo lugar y yendo al repechaje, pero con peor diferencia de gol.