Ricardo Gareca afronta un importante desafío profesional con la Selección Chilena, pues busca remontar un mal inicio de su proceso y clasificar a la Copa del Mundo. En el ámbito personal, el Tigre tiene un tema que resolver debido a una demanda de paternidad.

El estratega se encuentra en Argentina y este viernes fue a realizarse un examen de ADN para determinar si es padre de Mary Sande Delgado, mujer de 41 años.

Gareca llegó cerca de las 11:40 al Centro de Laboratorio Maipú para hacerse la prueba genética. De hecho, el entrenador fue abordado por el periodista del programa A La Tarde que emite en el canal de América TV, Oliver Quiroz.

En primera instancia, el DT se mostró reacio a responder preguntas. “No voy a hacer ningún tipo de declaraciones”.

Sin embargo, en el trayecto a su vehículo fue contestando consultas. “Yo me hice presente, ella no se hizo presente el día de ayer, es lo único que puedo decir”.

Al decirle que ella se hizo presente la primera vez, Gareca contestó aludiendo a que tiene que trabajar en territorio chileno: “Lo que pasa es que yo estoy con compromisos, ya saben ustedes, yo trabajo en Santiago, allá en Chile”.

El entrenador reconoce que le sorprendió la noticia: “Por supuesto, imagínense. No tengo preaviso de nada, esto aparentemente ocurrió hace 40 años. Siempre fui una persona pública”.

Ricardo Gareca asegura que no oculta nada a su familia

El Tigre se refirió a la relación que tenía con la madre de Mary: “De todo esto no sé nada porque era soltero”. También respondió a la pregunta de los pasos a seguir si el examen de paternidad da positivo: “Son personas adultas, se verá”.

También manifiesta su desacuerdo con el manejo público del proceso: “Yo no tengo problema con nadie, nunca tuve problema con nadie, esto simplemente me hubiese gustado que agarre otro curso, privado. Soy una persona pública que tiene una familia, hijos, nietos. Me hubiese gustado que esto se hubiese manejado de otra manera”.

El entrenador aseguró que no esconde nada: “Mi familia está al tanto de todo, yo nunca oculto absolutamente nada de todo esto. Lo que pasa es que apareció 40 años después”.

Por último, remarcó que se encuentra trabajando en Chile: “Me citaron, no tengo ningún tipo de problema de nada. Es de público conocimiento que estoy trabajando, vivo en Chile, Se fijó fecha en un momento que puedo, cuando puedo, puedo, no tengo ningún tipo de problema