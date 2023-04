Universidad Católica ha tenido unos movidos últimos días tras la agónica clasificación a los cuartos de final de Copa Chile ante Deportes Colina mediante lanzamientos penales, en donde los cruzados rozaron un bochorno histórico.

Como si eso fuera poco, Juvenal Olmos después le puso más leña al fuego asegurando que el plantel de Universidad Católica estaba, prácticamente, haciéndole ‘la cama’ al técnico de los cruzados, Ariel Holan.

Dante Poli, ex jugador de Universidad Católica, se subió en F90 de ESPN Chile al debate y aseguró que “Esto pasa en cualquier actividad, en un grupo de trabajo de vendedores donde el jefe no los motiva o no entra el mensaje o su manera de ser es muy autoritaria y no se sienten cómodo, lo más probable es que no tengan toda la energía para desarrollar su trabajo y eso hace que el conjunto se vea afectado”.

Holan vive días delicados en la UC. | Foto: Photosport

“A mí me ha pasado que cuando he estado distanciado con el entrenador, no digo desde el compromiso consciente, pero sí desde el enfoque, la energía, evidentemente uno siempre tiene que estar alineado, pero probablemente baja y eso ocurre”, complementó.

Poli no cree que haya una mala intención planificada, pero apunta a que sí ocurre algo: “Ahora, que uno entre a propósito a decir ‘sabes, si me toca tocarla la voy a perder porque quiero que lo echen’ es poco probable porque sería una imagen muy dañina para él. Lo que ocurre acá y que es evidente es que algo ocurre entre Holan y sus dirigidos, es un hecho de la causa. Dónde está el corto circuito es un problema que deberían trabajar y eso es complejo en un grupo humano”.

Universidad Católica ahora debe cambiar la imagen rápidamente y pensar en Colo Colo, su próximo rival por la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2023 este sábado en el Estadio Santa Laura.