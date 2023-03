Sus máximos ídolos son Marcelo Salas y Johnny Herrera, es que ella respira Universidad de Chile por todos lados. Es Sonia Sepúlveda o más conocida como la Abuelita Bullanguera, que se hizo viral el jueves último alentando a la U en el duelo que los azules empataron ante Unión La Calera en el Estadio Santa Laura.

Esta especial fanática de los estudiantiles conversó con Bolavip Chile y habló de todo. De su sentimiento por el club, de los hinchas y por cierto, del Superclásico ante Colo Colo que se jugará esta semana en el Estadio Monumental.



Señora Sonia ¿Qué siente por estos días en que se hizo conocida como la Abuelita Bullanguera?

Emocionada, me diio mucha alegría. Me trataron muy bien en el estadio el otro día, estaban contentos las niña y los jóvenes.

¿Cómo y cuándo nace este amor por la U?

Hace más de 30 años, yo creo desde 1993, antes no podíamos ir. Cuando mi hijo pudo, me llevó al estadio y ahí no nos separamos más porque nos enamoramos de la U, de la barra, como tocaban el bombo, todo. La primera vez que vi a la U fue cuando a mi hijo le regalaron entradas para ver a Palestino, los invitó a todos y fuimos. Llegar al Estadio Nacional y ver todo de azul, eso nos robó el corazón y desde entonces, nosotros no hemos dejado de ir a ver a la U a todos lados, mientras podamos ir.

¿A qué lugares del país ha acompañado al equipo?

He ido a Concepción, a Curicó, a Rancagua cuando tenía pura tierra y parecía rodeo, ahí nos trataban mal. En Santiago, La Serena, Coquimbo, Valparaíso. Hemos ido a la mayoría de los estadios.

Se viene un nuevo Superclásico ante Colo Colo este fin de semana, ¿Qué espera del partido?

Ganarlo, pues. Eso espero yo. Ahora hay que hacerle empeño, se puede, demás que se puede. Están jugando bien los jóvenes, le están poniendo empeño. Tienen que hacerlo igual o mejor para ganar.

Algún jugador que admire del plantel...

Hay varios que me gustan. (Chorri) Palacios, el (Leandro)Fernández que tiene rubio el pelito, el arquero y todos los jóvenes que moja la camiseta. (Lucas) Assadi y Darío (Osorio), también.

¿Y Matías Zaldivia?

Lo ha hecho bien, súper bien. Moja la camiseta y eso es lo importante.

Si tuviese el domingo temprano en su casa a todo el equipo de la U y al técnico Mauricio Pellegrino antes de irse al Monumental, ¿Qué les diría?

Que jueguen con el alma y el corazón por la U. Que le pongan todo para que quedemos felices.

Pese a que no se gana allá desde hace más de 20 años...

Es duro, sí. Pero no imposible.

¿Con quién verá el partido?

Nos juntaremos, somos casi todos de la U en casa. Hay un verde que es del Audax Italiano, pero igual va a ver a la U, se está poniendo azul.

¿Qué siente cuando la U pierde? ¿Cómo sobrelleva ese momento?

Me da un poquito de pena, pero los aliento y canto con el alma, igual. No los dejo abandonados, canto aunque ganen, pierdan o empaten. Tengo que ir a alentarlos. Cuando pierde la U yo no la abandono, no la dejo de lado y la sigo alentando.

Así fue captada la señora Sonia alentando a la U el pasado jueves (Archivo)

Junto a su hijo, Octavio, acuden constantemente al estadio a ver a la U (Instagram)

Imagen en el Estadio El Teniente. La hincha comentó que han acompañado a la U en muchos estadios del país (Instagram)

Cántico favorito de la barra...

Me gustan todos, pero ese que dice "la hinchada más brava, lo sigo, lo aliento siempre sobre el tablón. Vamos bulla hay que tener aguante". Si me las se.

Mensaje a los hinchas que están ansiosos y nerviosos por este nuevo Superclásico...

Quiero que ganemos y que estemos muy felices. Ojalá se nos de si Dios quiere y que los admiro mucho, porque nunca dejan a su equipo solo, siempre lo alientan, siempre están ahí, gane o pierda y eso emociona mucho y da alegría al corazón.

ver también Arcos revela las claves del próximo Superclásico entre Colo Colo y la U

Es la señora Sonia Sepúlveda y como ella misma aclara de 73 años, no de 85, pese a que parece de esa edad (ríe), pero siempre con fuerzas para apoyar a su querida Universidad de Chile.