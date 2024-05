Colo Colo no tuvo para nada un buen desempeño en lo que fue su reciente partido por la Copa Libertadores ante Alianza Lima, en la que los ‘Albos’ rescataron una igualdad a un tanto ante su rival, dejando una mala imagen por lo que fue su rendimiento futbolístico.

Dentro de lo que fue este flojo partido por parte de los dirigidos por Jorge Almirón, uno de los principales apuntados por parte del hincha de Colo Colo fue el volante, Carlos Palacios, quien no mostró una buena cara ante los limeños.

Los hinchas del ‘Cacique’ no han estado para nada conforme con lo que ha sido el nivel que ha mostrado la ‘Joya’ en estos últimos duelos con Colo Colo, en la que lo ven muy alejado de lo que ha sido la buena versión que ha mostrado dentro del equipo en otras oportunidades.

Por esto, los fanáticos del ‘Popular’ sin duda que lo han visto como la presa perfecta para ningunear el rendimiento del ex Unión Española, en la que incluso piden que deje la camiseta de titular en Colo Colo.

Palacios ha estado en el ojo del huracán en Colo Colo | Foto: Photosport

Carlos Palacios responde a las críticas

Ante lo que ha sido este constante ninguneo, el jugador de Colo Colo ocupó su red social de Instagram para responder indirectamente a lo que ha sido el cuestionamiento que ha recibido en las últimas semanas con una poderoso escrito que compartió a sus historias.

“A mí no me importa lo que la gente diga de mí. Solo yo sé mi historia, solo yo sé por todo lo que he pasado. Nací para ser feliz, no para caerle bien a todo el mundo“, fue lo que señalaba el escrito.

Ahora Carlos Palacios buscará encontrarse con su gran nivel y tendrá el escenario perfecto este fin de semana, en el que Colo Colo debe afrontar un duelo clave por el Campeonato Nacional ante Palestino.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Colo Colo se verá las caras ante Palestino este domingo 19 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental, duelo que podrás seguir EN VIVO por Bolavip Chile.