La casi inminente llegada de Matías Zaldivia a Universidad de Chile tras su extenso paso por Colo Colo despertó la voz de históricos azules como César Vaccia, quien se pronunció ante el posible arribo del ex central albo.

La posible llegada de Matías Zaldivia a Universidad de Chile crece cada día más y ahora se suma la información entregada por Bolavip Chile de que Mauricio Pellegrino le subió el pulgar a la llegada del ex central de Colo Colo.

Quien no está muy de acuerdo en el posible arribo del ex Cacique al CDA es César Vaccia, histórico ex técnico de los azules quien, en conversación con Bolavip Chile, fustigó el probable fichaje de la U para la temporada 2023.

“Es generarse problemas de manera gratuita, esa es la seguidilla de malas decisiones que toman en la U. No digo que Zaldivia sea un mal jugador, pero para qué si hay del mismo nivel en otros lugares. Para qué generarse un problema mayor trayendo a un jugador tan identificado con Colo Colo”, avisó.

La llegada de Zaldivia genera ruido en la U. | Foto: Agencia UNO

Eso sí, Vaccia recalcó que su opinión no pasa por un tema futbolístico: “No es un mal jugador, pero hay varios mejores que él que podrían llegar a la U sin problemas y sin cargar con la presión que va tener que cargar Matías si llega”.

“La atención que va tener la directiva, el entrenador y todos los que están ahí porque la gente actúa así, no podemos no ver la realidad. A la gente no le gusta que pasen estas cosas, lamentablemente”, complementó en el cierre.

Llegue o no, lo concreto es que el nombre de Matías Zaldivia genera ruido en el mundo de Universidad de Chile por haber estado 7 años en Colo Colo y la identificación que tiene con el equipo de Pedreros.