A 48 horas de jugarse el Clásico Universitario en el Estadio Nacional, se supo que Lucas Assadi no será citado en Universidad de Chile, algo que ha golpeado a los hinchas azules que aún están esperanzados en que el 10 explote y responda a las expectativas que hay con él.

BOLAVIP conversa con Cristián Castañeda, el que confiesa estar sorprendido con la noticia, afirmando que el tema no es claro.

“Si algo le falta a la U, es un jugador como Assadi, que sea distinto, que provoque, que habilite, podría ser Cabral, pero algo pasa”, indica.

Agregando que “no creo que Álvarez lo corte porque sí, algo debe pasar, o algo debe ver que no lo convence y que lo deje afuera”.

En ese sentido, el Scooby confiesa que él haría las cosas de otra forma. “Yo sería de la idea de que le diga ´te doy tres partidos para que juegues´, es que a él le falta confianza”, asegura.

Cristián Castañeda preocupado por Lucas Asssadi

En el final reitera que “algo pasa que no sabemos y que sólo el entrenador ve, no hay una una explicación, alguna responsabilidad debe tener Assadi que no convence y no sé la interna, he escuchado siempre que él va a ser un gran jugador, no se entiende que no esté citado en un partido tan importante”.