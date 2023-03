El tenor del pueblo de ADN Deportes analizó lo que dejó el empate de Universidad de Chile con Unión La Calera, en donde cree que Calera anuló una zona clave del campo para que los azules no se llevaran la victoria.

Danilo Díaz desmenuza el amargo empate de Universidad de Chile ante Unión La Calera y explica por qué la U no sumó de a tres

Universidad de Chile tenía todas las intenciones de quedarse con un triunfo ante Unión La Calera y poder dormir como exclusivos punteros del Campeonato Nacional 2023, más eso no sucedió y solo lograron un empate a un tanto.

Si bien los azules comenzaron ganando con un gol de Leandro Fernández en la primera mitad, Unión La Calera no se quedó de brazos cruzados y en el segundo tiempo igualó las acciones a tal punto que el partido entró en una meseta de la cual no salió.

Danilo Díaz, el tenor del pueblo de ADN Deportes, desmenuzó el compromiso disputado en el Estadio Santa Laura y aseguró que “El partido no se condice con el resulto, porque la U fue más en el primer tiempo, pero no fue contundente ni tuvo peso ofensivo, no generó ocasiones”.

La U no pudo ante Unión La Calera. | Foto: Agencia UNO

“Se puso en ventaja con el gol de Leandro Fernández tras el error de Freite con Valencia, donde estuvo vivo Mateos, pero de ahí en más no hubo nada más”, complementó el comentarista de ADN.

Para Díaz, una de las claves fue el buen funcionamiento que tuvo el equipo de la Región de Valparaíso en la mitad de la cancha, donde lograron anular a Emmanuel Ojeda: “En el complemento se le fue enredando a la U porque Calera se lo peleó en la mitad de la cancha controlando muy bien a Ojeda”, añadió.

En el cierre, lanzó duros dardos a Azul Azul y su capacidad de organizar un espectáculo por los proyectiles que cayeron a la cancha y el festival de fuegos artificiales que hubo en Santa Laura, donde clama para que el Tribunal de Disciplina actúe de oficio y castigue a la U.

Ahora, el equipo de Mauricio Pellegrino deberá enfrentar duros días de entrenamiento pensando en lo que será el Superclásico ante Colo Colo, el cual se disputará el domingo 12 de marzo en el Estadio Monumental.