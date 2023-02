Matías Zaldivia habla del próximo Superclásico y responde si celebraría o no un gol suyo ante su ex club

Sí, está bien, sabemos que aún faltan muchos días para una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, pero es inevitable hablar de aquel partido correspondiente a la fecha ocho del Campeonato Nacional.

Pero existe un futbolista que vivirá un partido más que especial porque hasta hace algunos meses estaba en la verreda contraria y ahora defiende la camiseta del archirrival y de muy buena manera. Matías Zaldivia vive un gran momento en la U siendo un elemento clave en la retaguardia y que desde luego se le va a consultar por este duelo.

En diálogo con Los Tenores de Radio ADN, el cabezón aseguró que aún no piensa en ese compromiso y que solo reflexionan del próximo rival, Unión La Calera. "En mi cabeza todavía no está el clásico. Sabemos el partido que se viene, trato de no pensar más allá de La Calera. Estamos todos en la misma en el plantel, porque somos un equipo que se está construyendo y pensar en el clásico sería un error. Si queremos llegar bien al clásico tenemos que hacer un buen partido el jueves, seguir reforzando lo que vinimos haciendo bien y mejorar esas cositas que aún nos faltan. El clásico será un partido muy emocionante y ojalá lleguemos bien preparados", confirmó Zaldivia.

Consultado respecto a si es que si convierte un gol en el Estadio Monumental lo celebraría o no, el Mati aseguró que "los que me conocen saben que soy una persona muy respetuosa, pero obviamente no estoy pensando en hacer un gol si no en hacer un gran partido y que el equipo gane", recalcó y de paso comentó lo que ha vivido en las calles cuando se ha encontrado con hinchas de los albos, "tengo que agradecer a la gente que me he encontrado, alguno que otro me ha insultado, pero en sí me han tratado con mucho respeto", aclaró.

Zaldivia jugando un Superclásico el 2019 con la camiseta de Colo Colo (Agencia Uno)

En relación a ese aspecto de un cambio tan radical y que desde luego muchos comentarios hubo por esta verdadera metamorfosis que vivió, el defensor confirmó que ha tenido que recurrir a ayuda especializada, aunque hace rato ya la estaba trabajando. "Trabajé no con psicólogo, pero sí con un couching. Antes no estaba acostumbrado a trabajar con profesionales así, a veces los futbolistas nos cuesta abrirnos a esas cosas, pero la verdad es que a mi me ayudó mucho", afirmó el ex Chacarita.

Finalmente se refirió respecto a la cercanía que ha ido viviendo poco a poco con los hinchas de la U y lo feliz que se la ha visto tras los últimos triunfos. "Soy parte de un grupo y estoy totalmente involucrado con la gente de Universidad de Chile que para ellos no fue fácil, pero en el primer momento me trataron con mucho respeto. Por eso también es una demostración de respeto hacia ellos", cerró Zaldivia.