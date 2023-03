El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile no estuvo exento de polémicas tanto en el terreno de juego, como a las afueras. Uno de los hechos que más llamó la atención de los presentes fue el grave uso de fuegos de artificio y el lanzamiento de proyectiles a la cancha, entre ellos una cortapluma abierta.

Pero desde el Cacique acusaron que en las entradas de cortesía que les entregaron a sus pares del cuadro bullanguero, fueron utilizados por barristas, lo que estaría estrictamente sanciado por el reglamento, aunque horas después esto fue desmentido por la propia institución azul a través de un comunicado que fue publicado en redes sociales.

Y es que la imagen que hizo dudar a los hinchas sobre este tema fue la de Gonzalo Carrera Rojas, más conocido como 'El Beto', ex líder de la Barra de Los de Abajo, que estuvo presente en la tribuna Rapa Nui del Estadio Monumental, pero que minutos después se dejó en claro que este compró su entrada con su propio RUT.

Los hinchas que estaban en la tribuna preferencial de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

En medio de la presentación de la camiseta alternativa del Romántico Viajero, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, salió al paso acerca de los rumores que vinculaban a ciertos barristas de la U con las entradas en cuestión.

"A nosotros se nos entregaron cierta entradas que eran: 60 entradas más 30 entradas en palco y nosotros hicimos uso de aproximadamente 80 entradas. Nosotros tenemos claros los 80 RUT y nombres de esas personas, tenemos claro que no hay barristas ahí, tenemos claro que salió en prensa que iban barristas en el bus y no había ningún barrista, yo tengo la lista exacta de los que iban en el bus", señaló tajantemente el mandamás de la institución laica.

"Si había gente que no tenía que estar en el estadio o que no podía comprar entradas, la verdad las preguntas no son a nosotros, sino a quien organiza el espectáculo", remató.