Todo es alegría en el mundo azul luego de la sufrida victoria en Rancagua ante O'Higgins con solitario gol de Leandro Fernández que ubica a la U en la tercera posición de la tabla de posiciones con nueve puntos.

Sin embargo, hay un tema que complica al hincha azul, y es la ausencia de Lucas Assadi. El volante estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó al campo de juego como lo había hecho ante Palestino y Magallanes.

Bolavip conversa con Romai Ugarte, el que afirma que se entiende que el 10 no sea titular y le pidió al talentoso jugador ganarse el puesto.

"No me extraña porque ya creó un equipo Pellegrino, lo encuentra quizás lento, no ha encontrado la posición todavía, Assadi debe jugar por el medio y mientras no se adapte, se tiene que ganar la camiseta", afirmó.

Romai Ugarte cree que Lucas Assadi se debe ganar la titularidad (Archivo)

El ex periodista del Canal del Fútbol además alabó el nivel del autor del único tanto azul. "A la U le hizo bien la posición donde jugó Leandro Fernández, jugó donde tiene que jugar, un tipo que estaba pendiente, vivo, con ganas, se notaba otro jugador, o se adaptó al fútbol chileno o aprovechó que no estaba Palacios y ahí tenía que jugar y hacer esa función, es lo que más destaco de la U", cerró.