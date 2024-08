El ex delantero de los azules valoró el triunfo ante Deportes Copiapó y se entusiasma de cara al Superclásico.

Universidad de Chile tuvo que ponerse el overol para superar a Deportes Copiapó el pasado domingo, conjunto nortino al cual derrotó por la cuenta mínima con un agónico gol de Franco Calderón cuando el compromiso ya expiraba.

Uno que le dio valor al triunfo azul en la antesala del Superclásico frente a Colo Colo fue Diego Rivarola, recordado ex delantero de los azules quien en ESPN Chile explicó por qué los tres puntos cayeron en el momento y lugar indicado.

Rivarola valoró en triunfo azul de cara al Superclásico. | Foto: Photosport

“La U lo gana porque fue superior claramente, mereció ganar el partido. Lo gana desde la propuesta y la intención. Volvió a ser ese equipo que propone y en el Nacional le había costado”, aseguró el otrora goleador de la U.

Rivarola, sin decirlo, ya vive el Superclásico: “Yo me quedo con la intención. Si lo empataba era un mal resultado, pero uno se queda con la intención y las ganas que en los otros partidos no había tenido. Le viene en un muy buen momento a la U, no solo el resultado, también el protagonismo”, sumó.

Así las cosas, la mesa está servida para el Superclásico del día sábado, en donde Universidad de Chile deberá recibir la visita de Colo Colo con la obligación de dejar los tres puntos en casa y romper la racha de once años sin imponerse al archirrival jugando en condición de local.

Universidad de Chile en la tabla

Universidad de Chile es el único líder que tiene el Campeonato Nacional 2024 con 36 puntos, uno más que Coquimbo Unido, dos más que Universidad Católica y 4 más que Colo Colo que tiene un partido pendiente ante Huachipato.