Este viernes 13 de septiembre se tenía que haber jugado el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica por la fecha 24 del Campeonato Nacional. Pero por disposición de las autoridades, el duelo tuvo que ser suspendido.

En el Cacique no quedaron nada conformes con la medida, ya que esperaban tener este apronte previo al choque con River Plate del próximo martes, por la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores.

Y esta jornada, habló en conferencia de prensa el capitán de los albos, Esteban Pavez, quien hizo público su malestar y además hizo un reclamo al club por un homenaje que ha tardado en llegar.

“Yo la verdad estaba concentrado cuando me enteré de este partido y en lo personal quería jugar. Aparte, iba a recibir los 300 partidos, que ya los pasé hace rato y por primera vez iba a recibir un homenaje acá en el Monumental. Ni de los 100 ni de los 200 me lo dieron, ya el de los 300 me lo tenían que dar”, comenzó lanzando el Huesi.

El descargo de Esteban Pavez por su frustrado homenaje

Pero eso no quedó ahí, ya que el volante se desquitó ante los medios y explicó por qué espera con tanto anhelo este reconocimiento.

“Esas cosas a veces pasan acá en Colo Colo, que uno no se explica, yo soy jugador de casa. Y obviamente que a veces uno se siente que no reconozcan en ese sentido. Llevo jugando más de 300 partidos, nunca recibí ni una camiseta. Yo en lo personal me lo tomaba como un momento para mí, aunque sea 10 segundos que me regalaran una camiseta ahí adelante de toda la gente, hubiese sido muy importante para mí. La gente más cercana lo sabe, lo estaba esperando. Pero bueno, lo suspendieron y a mí lo personal, más allá de eso, también quería jugar”, expresó.

Esteban Pavez no escondió su malestar por el tardío homenaje de Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Cómo afecta la suspensión a Colo Colo?

Luego, Pavez profundizó en cómo perjudica a Colo Colo la suspensión del clásico, que iba a ser a las 20:00 horas en Macul.

“Iba a ser un partido muy lindo contra Católica. Acá en el Monumental siempre son lindos esos partidos. Yo lo personal siempre quiero jugar quiero jugar cada tres días, cuatro días. De verdad que lo más importante es jugar. Creo que el equipo así va agarrando más confianza. Si uno comete errores los puede ir cambiando durante dos o tres días para llegar bien al partido de River, que es lo que uno pensaba. Una lata, una pena que lo hayan suspendido”, comentó.

“Ojalá que ahora se vea luego la fecha porque tenemos dos partidos menos. Tenemos los 15 minutos de la final de la Supercopa también. Hay hartos partidos que tenemos pendientes, tenemos el de Magallanes también. Ojalá saber luego eso para la planificación y que estén todos los jugadores al cien”, completó el mediocampista de 34 años.