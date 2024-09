Al rojo vivo: Así marcha la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 tras el Cobreloa vs. Colo Colo

El Campeonato Nacional 2024 está al rojo vivo y se puso aún más bonito después del partido entre Colo Colo y Cobreloa, quienes animaron un entretenido compromiso en el Estadio Zorros del Desierto de la ciudad de Calama

Todo arrancó el día sábado con el notable triunfo de Universidad de Chile sobre Coquimbo Unido, donde el cuadro azul venció a domicilio a los dirigidos por Fernando Díaz y quedaron más punteros que nunca.

Cobreloa y Colo Colo animaron un vibrante partido en el norte. | Foto: Photosport

El mismo día sábado concluyó con dos partidos de alto vuelo: Universidad Católica empató a dos tantos frente a Deportes Iquique en el Estadio Santa Laura, mientras que Everton se hizo fuerte de local ante Unión Española y lo derrotó por 3-2.

La jornada de día domingo comenzó con el empate entre Palestino y Ñublense en el Estadio Municipal de La Cisterna al mediodía y siguió con el compromiso entre Colo Colo y Cobreloa, donde el Cacique se quedó con el triunfo en el norte grande del país por la cuenta mínima.

La Fecha 23 del Campeonato Nacional 2024 concluirá este domingo con los duelos entre Deportes Copiapó vs. Cobresal y Unión La Calera vs. Audax Italiano. Cabe recordar que Huachipato vs. O’Higgins quedó programado para el próximo domingo 8 de septiembre.

ASÍ MARCHA EL CAMPEONATO NACIONAL 2024