El histórico entrenador del fútbol chileno no ve a Universidad de Chile como un equipo confiable para pelear el torneo.

Hernán 'Clavito' Godoy le pone la lápida a Universidad de Chile con potente frase: "La U no es un equipo..."

Universidad de Chile se quedó con las ganas de retomar la punta del Campeonato Nacional 2024 en el día de ayer, toda vez que el equipo de Gustavo Álvarez sucumbió por la cuenta mínima ante Audax Italiano en un partido disputado en La Serena.

El conjunto azul no se vio bien en la Región de Coquimbo y también no tuvo la suerte que tuvo en otros compromisos. La pelota simplemente no quiso entrar y ahora la parte alta de la tabla se achica entre Coquimbo, la U, la UC y Colo Colo que arremeten con fuerza.

Hernán ‘Clavito’ Godoy, histórico entrenador del fútbol chileno, analizó la caída azul ante el conjunto itálico y repasó a la U con una potente frase: “La Chile no puede desaprovechar la oportunidad; pierde Coquimbo, le dejan la puerta abierta y no pasa nada… significa que la U no es un equipo fuerte”, dijo.

La U dejó una pobre imagen ante Audax. | Foto: Photosport

Godoy recordó el partido de la primera rueda entre albos y azules diciendo que ahí la U se agranda, pero es un reflejo del pobre nivel que hoy por hoy exhibe el alicaído balompié nacional.

“Cuando juega con Colo Colo se cuidan más y les hacen más collera a esos equipos, pero eso quiere decir que el fútbol chileno es muy bajo, muy irregular. Es de los peores en Sudamérica”, aportó.

Lo cierto es que la U ahora deberá pensar en Deportes Copiapó, compromiso que será la antesala del Superclásico del fútbol chileno donde los azules tienen que recibir a Colo Colo en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile vs. Deportes Copiapó, día y hora

El domingo 4 de agosto a las 5:30 de la tarde, Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio Nacional para recibir la visita de Deportes Copiapó, compromiso válido por la Fecha 18 del Campeonato Nacional 2024.