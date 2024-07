Universidad de Chile tenía la mesa servida para retomar la punta del Campeonato Nacional 2024, pero no pudo superar a Audax Italiano en La Serena, terminó cayendo por la cuenta mínima y se quedó en el mismo segundo lugar del torneo.

El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez no hizo un buen partido y, sumado a eso, no tuvo la suerte de compromisos anteriores. La pelota no quiso entrar y la U se quedó con las ganas de ser el exclusivo puntero del fútbol chileno.

Marco Sotomayor, destacado periodista nacional, criticó al elenco universitario por no haber aprovechado la oportunidad de ser el nuevo líder: “Cuando has perdido el liderato por primera vez en el campeonato, luego cae el puntero y tienes la oportunidad… es grave la situación”, analizó para Bolavip Chile.

Sotomayor ‘rescató’ a Vásquez en la U. | Foto: Photosport

Dentro de la cancha, los llamados a brillar en Universidad de Chile no lo hicieron y Cristián Palacios, Marcelo Díaz o Leandro Fernández, no fueron desequilibrantes para poder cambiarle el destino al compromiso.

Sotomayor, en cambio, prefiere ver el vaso medio lleno y destaca a este joven valor de Universidad de Chile: “Ignacio Vásquez fue de lo mejorcito que se vio en el partido, al menos trató algo distinto. El resto muy básico, predecible. Así es muy difícil”, complementó en el cierre.

Ahora, la U no tiene tiempo para lamentarse y deberá pensar en el compromiso ante Deportes Copiapó del próximo domingo, el cual marcará la antesala del Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo.

Universidad de Chile en la tabla del torneo

Universidad de Chile está, de momento, en el segundo lugar del Campeonato Nacional 2024 con 33 puntos, uno menos que Coquimbo Unido, los mismos que Universidad Católica y uno más que Colo Colo.