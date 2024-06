Igor Lichnovsky despejó dudas sobre su ansiado retorno a Universidad de Chile. Luego de coronarse campeón por tercera vez al hilo en México, el defensa de 29 años se refirió a la vuelta al club de sus amores. Por ahora, todo indica que el cuadro de Gustavo Álvarez deberá esperar.

Así lo manifestó en conversación con Megavisión. El seleccionado chileno aseguró que en este momento es complejo pensar en retorno. ¿La razón? Entiende que el fútbol es un negocio y que él no tiene total potestad sobre su futuro. A su vez, también le restó culpa a la U.

“¡Qué lindo! Me da cosita en el estómago, te lo prometo. (…) El fútbol es un negocio. Hasta ahora las cosas se me han dado y por qué no se podría dar aquello. No depende de mí y ni tampoco de la U”, comenzó indicando el defensa.

“Con la realidad que vivo hoy, depende mucho de quedar libre de contrato. La Selección Chilena también va a mover muchas cosas, porque si sigue siendo importante para mí, me demandará ir a un club de un nivel superior”, agregó Lichnovsky.

Igor Lichnovsky se refirió a su eventual regreso a Universidad de Chile.

Amor por Universidad de Chile

Independiente de la situación, el zaguero no puede ocultar su deseo de volver a Universidad de Chile. El retorno es complejo, pero sueña con algún día tener la oportunidad de estar nuevamente en el club de su vida, el que le otorgó la posibilidad de debutar y le entregó su primer título profesional.

“Volver a la U es volver a mi casa. Si pudiera meter todo a una bolsa y llevármelo para donde voy, tomo a toda mi gente, mi familia y lo habría hecho”, finalizó el seleccionado.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será ante Everton. Se jugará el domingo 2 de junio, desde las 12:30 horas, en el Estadio Sausalito.