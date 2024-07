Universidad Católica hoy en día ya tiene todo el foco puesto en lo que es la segunda parte del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Tiago Nunes esperan poder tener una gran temporada la que les permita poder luchar por el torneo.

Para este segundo semestre, en la UC hay una gran interrogante por lo que es la permanencia de su delantero Alexander Aravena, a quien se le ha apuntado como un jugador exportable para este mercado, algo que se ha ido diluyendo con el correr de las semanas.

Sobre esto, el periodista Cristián Caamaño tomó la palabra en Radio Agricultura y se refirió a la posibilidad de que el ‘Monito’ pueda partir al extranjero, algo que lo ve muy poco probable, debido a que siente que su momento ya pasó, haciendo comparaciones con Darío Osorio y Damián Pizarro.

“Osorio y Pizarro salen con 18, 19 años. Para los europeos, al que no le ven condiciones a los 19, ya no lo llevan. Aravena ya tiene tres años en primera división en Chile y no ha hecho Libertadores ni Sudamericana, no juega en la selección, todo eso se mete en la juguera”, comenzó señalando Caamaño.

Sosteniendo su analogía, el comunicador agregó a lo que ha sido la temporada de Aravena en este 2024 “desgraciadamente para Aravena este último año ha sido muy negativo. Ojalá, por él, salga, y por Católica, que necesita recursos frescos para reforzarse. Era el jugador que muchos pintaban”.

Aravena podría partir en este mercado | Foto: Photosport

Finalmente, Caamaño indicó que el jugador debe tener un importante renacer en lo que puede ser esta temporada, en la que deberá demostrar de que está hecho para poder dar el gran salto al extranjero, en la que de no lograrlo, podría ser una gran perdida para el club, debido a la alta valoración de exportación que sienten que tiene desde la UC.

“El rendimiento de Aravena hoy no es de delantero, es un volante por el costado más que un delantero. El segundo atacante de la UC hoy es Gonzalo Tapia, y lo dejó claro Tiago Nunes en los últimos partidos del Campeonato Nacional. Entonces, o Aravena sube el nivel para ser transferido o me parece que le queda un largo tiempo en Chile, y eso va a afectar las arcas de Católica“, concluyó.