América de Cali es uno de los equipos que mejor rendimiento ha tenido en lo que va de la Liga Colombiana, teniendo jugadores que han mostrado muy buen nivel, pero una de las posiciones que más ha generado opiniones divididas ha sido la del portero, en donde Diego Novoa ha tenido buenas actuaciones, aunque en algunos goles se ha visto comprometido.

Precisamente porque no termina de convencer a todos, muchos aficionados han pedido que se contrate otro portero para los 'Diablos Rojos', tema del que hablaron en la dirigencia, en donde mostraron un claro respaldo para Novoa, por lo que el máximo accionista de la institución, Tulio Gómez, confirmó que no contrataran a otro golero para el segundo semestre.

Además, el directivo indicó que la intención de los 'escarlatas' es clasificar a la próxima Copa Conmebol Libertadores, en ese momento sí buscarán conseguir otro arquero que le llegue a disputar el puesto a Diego, por lo que el bogotano tendría el puesto en la titular del América casi que fija, por lo menos en lo que será el año 2023.

"Arquero no estamos buscando, de arquero estamos bien. Para el próximo año que vamos aspiramos estar en Copa Libertadores ya miramos. Ya en diciembre vamos a buscar, pero lo que me dice el cuerpo técnico es que para el segundo semestre no estamos buscando arquero", dijo Tulio y acabando así con el pedido de los fanáticos americanos.