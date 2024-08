Se activan las alarmas en América de Cali por Cristian Barrios, Álvarez Balanta y Holgado

Por otra parte, el reporte de Eder Álvarez Balanta resulta ser el más complicado, pues aún no tiene un tiempo estimado para regresar a los entrenamientos. El volante de marca está en un trabajo propioceptivo en campo y a partir de la próxima semana hará readaptación deportiva. En la segunda semana de noviembre ya podría estar disponible.

Se encienden las alarmas en América de Cali luego de las novedades médicas de tres referentes del once titular. El equipo rojo publicó el reporte médico y el técnico Jorge ‘Polilla’ Da Silva ya analiza los posibles reemplazos para los próximos partidos. Actualmente, el club ‘Escarlata’ trabaja en la logística para jugar como local en Villavicencio y poder mantener los buenos resultados.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.