América de Cali quiere dar golpes en la próxima temporada. El equipo americano estaría detrás de dos fichajes de peso para el 2023 con la idea de volver a pelear los títulos y posiblemente, con un cupo a torneo internacional. Dos cracks, de renombre en el fútbol colombiano, parece que están en carpeta.

Se trata de Dayro Montero y Hugo Rodallega. El máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, se refirió a la posibilidad de tener en el 2023 a estos dos goleadores de mucha experiencia internacional y Selección Colombia. En Zona Libre de Humo, el dirigente escarlata se refirió a este tema.

A la pregunta del fichaje de Dayro Moreno y Hugo Rodallega para el 2023, Tulio Gómez respondió: "Vamos a ver qué dice el cuerpo técnico. La primera semana de octubre nos reunimos con el técnico para ver qué dice y qué jugadores quiere", dijo el máximo accionista.

Aunque, dejó claro: "Ya hemos buscado jugadores, pero nadie los sabe, el que tire nombres, es humo. Estamos en eso, la idea es que en la primera semana de octubre tener pisados unos 3 o 4. No se puede dar nombres, recuerde que en la puerta del horno se quema el pan. Hay varios jugadores que me gustan del fútbol colombiano, pero no los podemos mencionar".