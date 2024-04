Luego de la derrota vs. Palestino, se conoció la respuesta de Álvaro Montero cuando le preguntaron lo que pasó en el camerino de Millonari

Millonarios recibió un duro golpe en la Copa Libertadores 2024 que lo dejó con mínimas posibilidades de clasificar a los octavos de final. Los dirigidos por Alberto Gamero perdieron contra Palestino y ya se conoció la respuesta de Álvaro Montero cuando le preguntaron lo que pasó en el camerino tras esta dura derrota.

Con el envión anímico de haber ganado los últimos cinco partidos en la Liga Colombiana I-2024, Millonarios saltó a la cancha del estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso sabiendo que si ganaba se metía en la pelea de un Grupo E que tenía la gran sorpresa que Bolívar era líder con nueve puntos de nueve posibles. Las cosas no le iban a salir nada bien.

Los errores individuales a partir del poco funcionamiento colectivo les salieron caro, muy caro. Álvaro Montero controló mal el balón y no pudo rechazar bien. Sin embargo, la pelota le cayó a Stiven Vega para que tuviera una salida limpia. Esto no pasó, regaló la posesión y la acción terminaría en el primer gol de partido. Sander Navarro se demoró en salir y terminó habilitando a Felipe Chamorro.

El golazo de Leonardo Castro pasó hacer una anécdota más de la derrota que demostró por qué el delantero fue el único jugador de Millonarios que recibió una calificación por encima de 6.1 puntos con 6.6 unidades, según BeSoccer. Llegó otro error en defensa de Navarro, quien volvió a habilitar a Chamorro para que pusiera el juego dos a uno a favor de Palestino. ¡Faltaba un golpe más!

Montero (der.) en Palestino vs Millonarios. (Foto: Imago)

Daniel Ruiz intentó un cambio de frente en campo propio y el balón se quedó corto. Juan Pablo Vargas no alcanzó a llegar y quedó a mitad de camino. El error lo aprovechó Bryan Véjar para anotar el tres a uno final. Había muchos argumentos para que la autocrítica llegara al camerino de Millonarios y… ¿Por ese motivo se demoraron tanto en salir los jugadores? Álvaro Montero aclaró lo que pasó.

Álvaro Montero y lo que pasó en el camerino tras perder vs. Palestino

Luego de la derrota contra Palestino que los dejó últimos con un solo punto en el Grupo E de la Copa Libertadores, a Álvaro Montero le preguntaron si la demora por salir del camerino de Millonarios había sido porque estaban hablando de lo que pasó en el partido. La respuesta fue contundente: “No, no, para nada. (Hicimos) recuperación que ya tenemos otra final apenas lleguemos a Colombia. Básicamente por eso la demora. Incluso hubo a un chico que le tocó acelerar porque nos estábamos demorando mucho. Es eso, venimos de un desgaste bastante grande, muchos partidos seguidos y para eso estamos. Hay que seguir trabajando”.

El supuesto error arbitral que reclama Millonarios en Copa Libertadores

Cuando parecía que se metían en el partido con el empate de Leo Castro, Palestino tiró un centro al área de Millonarios, Ariel Martínez le ganó la posición a Daniel Giraldo y la pelota le quedó a Felipe Chamorro para que anotara el dos a uno parcial. Esta acción la iban a reclamar. “Nos parece que en el segundo gol hay una carga que no debe ser permitida. Una carga de brazo en el cuello del compañero, pero a veces no sabemos cuál jugada sí y cuál jugado no. Nos queda ese sinsabor, sentíamos que podíamos dar ese paso para ir ganando el partido en ese momento donde nos hacen ese segundo gol. Creo que fue clave”, dijo Juan Pablo Vargas.