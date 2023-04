América de Cali salió con todo a buscar la victoria frente al Deportivo Pereira . El equipo dirigido por Alexandre Guimaraes sabía que tenía que sumar de a 3 para estabilizar en la parte alta de la tabla e ir asegurando su clasificación a los cuadrangulares. Andrés Sarmiento fue el encargado de abrir el marcador para los ' escarlatas' .

El jugador del equipo local aprovechó un balón que le quedó dentro del área ya los 16 minutos sacó un derechazo que alcanzó a tocar a un rival y terminó yéndose al fondo de la red dejando sin opciones al portero Londoño , q uien se lanzó, pero no pudo hacer nada.

El cuadro vallecaucano ya había tenido un par de aproximaciones, pero no había concretado . E n defensa se mantuvo ordenado y no sufrió cuando el equipo ' matecaña' intentó atacar. De consolidar el resultado, Am é rica de Cali llegaría a 25 puntos igualando al Boyac á Chicó que se encuentra en la tercera casilla.