James Rodríguez disputó su primer partido como titular con el Rayo Vallecano, en el compromiso que terminó en el empate 1-1 ante el Leganés por la fecha 8 de la Liga de España, participación que generó mucha alegría en los seguidores del futbolista colombiano, debido a que fue uno de los temas de los que más le consultaron en las últimas semanas al entrenador Íñigo Pérez.

El ’10’ del equipo madrileño jugó 65 minutos de partido, en los que dejó muy buenas impresiones y ha generado comentarios muy positivos, por lo que se espera que en los próximos compromisos del Rayo siga siendo inicialista y así irse afianzando, para que agarre el ritmo necesario, como lo necesita el técnico y el equipo.

La molestia del técnico del Rayo Vallecano

Después del final del compromiso, el entrenador Íñigo Pérez habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí, como ya es se está volviendo costumbre, fue consultado por James, razón por la que el técnico expresó su molestia en que la prensa solamente se enfoque Rodríguez, ya que no es algo positivo para el club y para el jugador.

“Entiendo la jerarquía y las situaciones. James está siendo ejemplar entrenando y tenemos entre todos que ayudarlo. No es bueno para él ni para el Rayo. Si ha jugado hoy es porque pensaba que era el mejor jugador para la posición y para ganar. Debemos darle un giro a esta situación por el bien de todos”, dijo Pérez.

Sobre el rendimiento de James y el equipo

Sobre lo que fue el rendimiento de su equipo, el técnico español aseguró que no le gustó el rendimiento de su equipo en general, y sobre específicamente James, Íñigo indicó que tuvo buenas cosas, como importantes pases, pero aseguró que tanto él, como el resto de la plantilla, deben dar más.

“Parece que todos dais por hecho que alguien viene y tiene que jugar de titular. Lo entiendo y lo comprendo, pero hay varios jugadores que no han jugado ni un segundo hasta el momento. En cuanto a James, creo en él, estoy contento y encantado de que esté aquí, pero no me gusta como entrenador de veinticinco jugadores que se hagan diferencias… de James sabemos lo que nos puede dar. Hoy ha dado pases adelante en transición, ha habido balones que se ha quedado, pero todos, él y los demás, debemos ir a más”.

