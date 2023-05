América de Cali vive uno de sus mejores momentos en la Liga Colombiana de las últimas temporadas. A falta de dos fechas ya aseguró su clasificación a los cuadrangulares finales donde buscará conseguir la tan anhelada estrella 16. El conjunto ‘escarlata’ viene haciendo las cosas bien, consiguiendo los resultados y mostrando un gran nivel individual y colectivo.

El buen presente del club vallecaucano se debe también al gran trabajo de Alaxandre Guimaraes, que, con defectos y virtudes, le ha dado un buen manejo a la nómina que tiene, potenció jugadores y los puso a ser noticia fecha a fecha con su buen juego, a tal punto que varios hinchas piden la continuidad del entrenador.

Ander Herrera, representante del técnico, habló con el SuperCombo de Cali y se refirió al tema indicando que no lo han llamado para hablar de eso: “De @AmericadeCali nadie me ha llamado para renovar el contrato del profesor Alexandre Guimaraes. A nadie le gustaría sentir incertidumbre porque tu contrato se vence en pocos días y no recibes respuesta, yo quiero ser optimista, que tomen sus decisiones, hemos tenido buena relación”.

América es cuarto parcialmente con 31 puntos y +10 en la diferencia de gol. Seguirán buscando los resultados en los dos partidos que quedan para conseguir el punto invisible que les de ventaja en su grupo.