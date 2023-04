El mediocampista español no dudó en halagar a la fanaticada 'escarlata'.

Iago Falque es uno de los futbolistas con más experiencia en el América de Cali, llevando en su espalda el haber vestido la camiseta de importantes clubes del fútbol de Europa, por lo que su presencia en el fútbol colombiano generó un gran impacto cuando se dio, además ha mostrado momentos de brillantes con la camiseta del 'escarlata'.

El español ha expresado desde un principio, su admiración por los hinchas de los 'Diablos Rojos', la cual le ha resaltado la pasión que tiene, como asisten de manera masiva al estadio Pascual Guerrero, el aliento y cómo motivan a los futbolistas en cada uno de los juegos, tema que lo tiene completamente enamorado de la afición 'roja'.

Pues Iago volvió a hablar de la hinchada del América, ahora la comparó con una muy famosa y reconocida a nivel mundial como lo es la de la Roma de Italia, destacando que ambas fanaticadas son muy pasionales, pero resaltó que la del equipo colombiano llena todos los estadios del país, situación que lo tiene gratamente sorprendido.

“En Europa el fútbol se vive de otra forma, seguramente. En cantidad de aficiones, he jugado en equipos importantes como la Roma que tiene mucha afición por todo el mundo y también son muy apasionados, pero sí que es cierto que lo que más me sorprende y no pasa habitualmente, es que América de Cali juega prácticamente cada fin de semana en casa. En Tunja el estadio era prácticamente nuestro. Hay equipos que tienen una hinchada muy importante y apasionada”, dijo Falque en una entrevista para la emisora 'Blu Radio'.