Tulio fue visto en una suite del Deportivo Cali y en América no se aguantan

Tulio Gómez, máximo accionista de América, hizo enojar a toda la hinchada roja luego de que fuera visto compartiendo con algunos hinchas y socios del Deportivo Cali, máximo rival de patio de 'La Mechita'. El dirigente no tuvo inconveniente y no le hizo el quite a las cámaras que lo grabaron.

En las imágenes que circulan por las redes sociales, se ve cómo Tulio Gómez disfruta con varios hinchas y gente conocida del Deportivo Cali en pleno clásico contra América. Las imágenes no dejan de generar polémica en fanáticos del equipo rojo, además de muchas especulaciones de por medio.

Vale resaltar que son dos instituciones grandes del fútbol colombiano y que hay una rivalidad muy marcada, de las más picantes del fútbol colombiano. En muchas ocasiones, ambas hinchadas han tenido varios cruces con actos de violencia incluidos. Actualmente, Deportivo Cali vive una crisis muy preocupante.

El video se ve a Tulio Gómez muy contento, charlando, compartiendo y comiendo picada junto a Rafael Dudamel, ‘CheChe’ Hernández y demás gente del Deportivo Cali. Momento muy polémico para muchos y para otros resultó siendo un mensaje de fútbol en paz.