América de Cali tuvo inicio de semestre para el olvido. El equipo que más se reforzó, sobre todo en el frente de ataque, y que además, tiene un nuevo cuerpo técnico, no se ha podido encontrar en este principio de campeonato, los resultados no se le dan y el estilo de juego aún no convence a los hinchas.

Tras la dura derrota en condición de local ante el Independiente Medellín por 1-3, varios empezaron a hablar de crisis, mientras que otros siguen pidiendo tiempo mientras se acopla este plantel, que, sobre el papel, tiene grandes nombres. Edwin Cardona, Carlos Darwin Quintero, Adrián Ramos, entre otros.

En medio de un panorama difícil, América de Cali entregó importante noticia que despertó la ilusión de los aficionados. Cada vez está más cerca el regreso de Iago Falque, quien fue una de las grandes figuras el semestre anterior, pero que una fuerte lesión en un partido ante Nacional, lo alejó de las finales.

“¡Iago Falque está de vuelta! El volante español regresó a Cali para continuar con su recuperación en nuestra Sede Deportiva Cascajal”, escribió el cuadro ‘escarlata’ que ya prepara el juego de vuelta ante el conjunto ‘verdolaga’ en los octavos de final de la Copa Colombia, llave que va por debajo con un marcador de 1-3.