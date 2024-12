La celebración de Atlético Nacional tras ganar la Copa BetPlay no se vio empañada únicamente por los disturbios en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, sino por el comportamiento de algunos jugadores de ese equipo. Ese es el caso de Kevin Parra, que lanzó graves ofensas al Valle del Cauca tras coronarse campeón, llamó al territorio “valle del caca”.

Publicidad

Publicidad

Luego de que se suspendiera el partido por los enfrentamientos que iniciaron en las tribunas, y de que la Dimayor diera como ganador de la competencia al cuadro Verdolaga, las autoridades tuvieron que retirar a los futbolistas del estadio en una tanqueta.

ver también "Excursión de mozas": esposa de Edwin Cardona y su polémica publicación de cara a las finales del FPC

Pese a las graves alteraciones del orden público, los integrantes del equipo paisa celebraron y transmitieron su alegría en fotos, videos y transmisiones en vivo a través de redes sociales.

En medio de una de esas transmisiones, Kevin Parra lanzó una grave ofensa al Valle del Cauca. “En tanqueta gono%!&. Aquí vea, saliendo del valle del caca, en tanqueta“, fueron sus palabras.

Publicidad

Publicidad

Aunque en ese clip se veía muy jocoso cada vez que insultaba al departamento, el futbolista de Atlético Nacional al parecer se arrepintió.

La disculpa de Kevin Parra tras ofender al Valle del Cauca

A través de un comunicado, dirigido a la población del Valle del Cauca, Kevin Parra reconoció su error.

Publicidad

Publicidad

“Pueblo Vallecaucano. Me permito iniciar este comunicado pidiendo disculpas de manera formal, con la sinceridad que requiere el momento. Mi comportamiento el día de ayer no tiene justificación, y aunque podría decir que me dejé llevar por el calor del instante, reconozco que ello no es suficiente para disculpar lo sucedido”, escribió.

Así mismo, reconoció que incluso varios de sus familiares viven en ese territorio y merecen respeto.

“Por eso, con humildad, me dirijo a ustedes, desde el corazón, para expresar mi sincero arrepentimiento y mis disculpas. Mi actitud de ayer fue equivocada, y asumo la responsabilidad por ello”, añadió.

Publicidad

Publicidad

Comunicado del jugador de Atlético Nacional, Kevin Parra.

Además de recordar que el fútbol debe disfrutarse “en paz y respeto”, aseguró que buscará resarcir el daño causado por llamar al departamento “valle del caca”.

“Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para enmendar mi error y contribuir, en la medida de lo posible, al bienestar y la armonía del fútbol colombiano, siempre guiado por los principios de Dios y el verdadero espíritu deportivo.

Agradezco profundamente la atención a estas palabras y la consideración de la comunidad vallecaucana”, finalizó.

Publicidad